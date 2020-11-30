Пензенский интернат проверят из-за жестокого обращения с детьми

Сотрудников Мокшанского детского дома-интерната заподозрили в жестоком обращении с детьми. Жалоба поступила в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к губернатору Пензенской области, Следственному комитету и прокуратуре с просьбой организовать там проверку.

«Некоторых воспитанников Мокшанского детского дома-интерната я знаю лично. Вместе с фондом „Покров“, волонтерами мы часто приезжали к ребятам, поздравляли именинников с днем рождения, общались», — передает РИА «Новости» ее слова.

Кузнецова отметила, что у нее «сжалось все внутри», когда она получила информацию о жестоком обращении с воспитанниками. Поэтому она инициировала срочную проверку учреждения и направила туда специальную комиссию.

Этой осенью Анна Кузнецова призвала родителей бороться с детской зависимостью от смартфонов и других гаджетов, показывая им собственный пример. Она также предложила ограничить доступ в Сеть, потому что ежедневно каждый восьмой ребенок проводит в интернете более пяти часов.