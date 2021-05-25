Директора детсада в Татарстане заподозрили в вымогательстве процентов от фотосессий

Фотограф из Набережных Челнов обвинил директора местного детсада в вымогательстве денег за съемки детей. Теперь в ситуации разбирается прокуратура.

О начале проверки сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. По его словам, фотограф утверждает, что директор детсада требовал 20% его заработка от фотосессий, сообщило РИА «Новости».

Внимание надзорного ведомства к ситуации возникло после того, как фотограф опубликовал в соцсетях скриншот переписки с директором садика. В ответе женщина сообщила: «Работают в саду, все вопросы решают с заведующей», и следом добавила: «% занесите». Номер детсада мужчина не уточнил. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В апреле громкий скандал произошел в детском саду в Санкт-Петербурге. Причиной стали не фотосессии, а отравление воспитанницы. Мать семилетней девочки заявила, что ее дочь отравили конфетой с метадоном. Ребенка экстренно госпитализировали. В случившемся начал разбираться уже СК РФ. Пострадавшая девочка пришла в себя и некоторое время еще оставалась под наблюдением врачей.