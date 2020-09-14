Центр «Вектор» выпустит вакцину для расширенных клинических исследований в ноябре

Центр «Вектор» запустит в производство свою вакцину от нового вируса в ноябре. В конце осени начнется расширенное клиническое исследование препарата после его регистрации.

«После регистрации препарата первые серии препаратов для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре», — рассказал ведущий научный сотрудник центра «Вектор» Ильназ Иматдинов в эфире Первого канала.

Сейчас в исследовании вакцины принимают участие 100 добровольцев. По словам ученого, шестеро из них пожаловались на боль в месте укола, однако она прошла через пару дней после прививки.

На прошлой неделе начался третий этап тестирования российской вакцины от 2019-nCoV «Спутник V», которую создали в центре имени Гамалеи. В нем примут участие 40 тысяч человек. Прививку от коронавируса уже сделали министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Всего в России с начала пандемии выявили 1 068 320 случаев COVID-19 (+ 5509 за минувшие сутки). Умерли 18 635 пациентов.