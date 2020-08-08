Директор центра Гамалеи назвал единственный способ облегчить состояние больного COVID-19

«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего. А все остальное это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мертвому припарки», — заявил Гинцбург.

Он отметил, что имеет в виду антитела в концентрированном виде, которые вводят внутривенно под капельницей.

Ранее в СМИ появилась информация, что состояние зараженных коронавирусом могут облегчить продукты с высоким содержанием фермента ACE2 — вино, какао, арахис и фисташки. Гинцбург подчеркнул, что чем есть орехи, лучше ввести готовые антитела, чтобы заблокировать вирус. По словам ученого основная функция вакцины — профилактическая, а антител — терапевтическая.

Накануне Гинцбург уверил, что вакцина от коронавируса не нанесет никакого вреда человеческому организму.