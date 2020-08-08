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    08 августа 2020, 09:40

    Директор центра Гамалеи назвал единственный способ облегчить состояние больного COVID-19

    Андрей Иванов

    Облегчить состояние больного COVID-19 могут только антитела. Все остальные способы — «как мертвому припарки». Таким мнением с РИА «Новости» поделился директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
    Директор центра Гамалеи назвал единственный способ облегчить состояние больного COVID-19

    «Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего. А все остальное это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мертвому припарки», — заявил Гинцбург.

    Он отметил, что имеет в виду антитела в концентрированном виде, которые вводят внутривенно под капельницей.

    Ранее в СМИ появилась информация, что состояние зараженных коронавирусом могут облегчить продукты с высоким содержанием фермента ACE2 — вино, какао, арахис и фисташки. Гинцбург подчеркнул, что чем есть орехи, лучше ввести готовые антитела, чтобы заблокировать вирус. По словам ученого основная функция вакцины — профилактическая, а антител — терапевтическая.

    Накануне Гинцбург уверил, что вакцина от коронавируса не нанесет никакого вреда человеческому организму.

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