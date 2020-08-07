«Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного», — поделился Александр Гинцбургон. Он добавил, что частицы из препарата не могут размножаться, из-за чего никакого вреда организму не нанесут. Единственное, что они могут — вызвать повышение температуры.

В клинических испытаниях, по словам главы центра, была зафиксирована температура до 37, а иногда до 38 градусов.

«Эти нежелательные эффекты, как мы знаем тоже, из тех клинических испытаний, которые прошли, снимаются таблетками парацетамола», — объяснил он. Также по словам Гинцбургона о необходимости повторной вакцинации можно будет сказать только спустя полтора-два года.

Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев рассказал, что первыми вакцину получат врачи и пожилые люди. А 12 августа препарат от Центра им. Гамалеи будет зарегистрирован.