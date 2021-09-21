Директор техникума в Липецке уволился после избиения студентки

Директор Липецкого техникума общественного питания уволилась на фоне скандала вокруг избиения студентки группой учащихся. Об этом в управлении образования и науки региона сообщили РИА «Новости».

Представительница управления сообщила, что у девушки, которую избили в техникуме, предположительно, нет справки об инвалидности. По крайней мере, никаких документов об этом она в техникум не предоставляла, по ее словам. А ситуацию с избиением обсудят на педсовете.

Глава администрации региона Игорь Артамонов ранее заявил, что если факт избиения девушки подтвердится, то виновных студентов отчислят, а в руководстве проведут перестановки.

Студентку избили в понедельник. На нее напали в раздевалке спортзала перед физкультурой. У нее отняли телефон, а когда она попыталась его вернуть, повалили на пол и начали бить. В СМИ сообщали, что пострадавшая является инвалидом. Видео с избиением утекло в Сеть, после чего история получила резонанс. В заведении начали проверку. Сегодня туда приезжал замглавы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Лилия Загеева.