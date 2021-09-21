Техникум в Липецкой области поручили проверить после избиения студентки-инвалида

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что органы образования и полиция должны разобраться с историей в техникуме общественного питания. Там учащиеся избили студентку.

«В колледже будет проведена проверка. Если факты подтвердятся, то виновных студентов ждет отчисление, руководство — кадровые решения. Прошу и полицию подключиться к проверке», — написал Артамонов на своей странице в Instagram.

Липецкое издание gorod48 со ссылкой на студентов техникума сообщило, что пострадавшая девушка является инвалидом.

Представитель регионального управления образования сказал РИА «Новости», что в учебном заведении уже началась проверка. Техникум 21 сентября посетили замглавы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

«Ситуация находится на контроле управления образования и науки. Параллельно мы работаем с полицией и прокуратурой», — добавил он.

Все произошло 20 сентября в раздевалке спортзала в ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания» до занятий физкультурой.

У девушки сначала забрали телефон, а когда она попыталась его вернуть, ее повалили на пол и стали избивать. Видео избиения девушки группой людей появилось в Instagram и сразу стало резонансным. Ролик опубликовал канал «ЧП48 ДТП Липецк».