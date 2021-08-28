Директор «Спасской башни» рассказал о сложностях при подготовке фестиваля

Директор «Спасской башни» Сергей Смирнов рассказал, что главной сложностью подготовки фестиваля является время. На репетицию общего шоу из 14 военных оркестров из разных стран отводится всего три дня.

На фестивале выступают подготовленные, но никогда не видевшие друг друга коллективы. Об этом рассказал РИА «Новости» руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.

«Главная сложность, что у нас всего три дня на это. Прилетают сегодня одни, завтра другие и постепенно вливаются. Мало того что они репетируют собственные номера, но мы еще когда-то должны успеть превратить их в монолитный коллектив. Самая большая радость — когда они превращаются в этот единый коллектив и то, что они исполняют нашу музыку», — сказал он.

Оркестры готовятся в течение всего дня. Для того чтобы каждый успел отрепетировать на Красной площади, существует расписание. Когда время коллектива заканчивается, музыканты уходят готовиться на Васильевский спуск.

Проблем у музыкантов из-за отмены в прошлом году фестиваля не было. По словам Смирнова, на «Спасской башне» выступают настоящие профессионалы.