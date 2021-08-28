«Превосходно!»: иностранцев восхитил танковый балет на «Армии-2021»

Иностранных интернет-пользователей покорил «танковый балет» на форуме «Армия-2021». Многие отметили внимание постановщиков к деталям.

Роликом с «танковым балетом» опубликовал телеканал RT в YouTube.

Один из комментаторов отметил, что помимо балерины, танки тоже неплохо танцевали на заднем фоне.

«Прекрасно», — отметила Patricia Dileonardo.

Другие интернет-пользователи отметили хорошую работу с деталями. На одном танке они заметили нарисованную галстук-бабочку.

«Галстук-бабочка, нарисованный на одном из танков — отличный штрих. Невероятно», — отметил другой пользователь.

Без внимания не остались и шпагат военного между дулами танков и парашютную группу с флагами стран-участниц.

Форум «Армия-2021» проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа, где происходит презентация и демонстрация программ военных подразделений и танковый биатлон.