Директор школы в Карелии отчитала ученицу за короткую юбку и толстые ноги. Видео

Директор одной из школ Петрозаводска позволила себе нелестные комментарии в адрес своей ученицы. Педагог заявила, что у восьмиклассницы «толстоватые ноги» и она не должна носить короткие юбки.

Случай произошел еще в 2018 году, но мама девочки решила предать его огласке только сейчас. Анна (имя изменено — прим. ред.) рассказала, что директор вызвала ее дочь в кабинет и начала читать мораль. Школьница записала разговор на видео. Оно оказалось в распоряжении издания «Столицаonego.ru».

«Я хочу сказать тебе, что такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами. А у тебя такая форма, которая вызывает иронию. Толстоватые ноги», — заявила директор.

Маму восьмиклассницы вызвали в школу для беседы. Директор сделала ей замечание за некорректное поведение дочери, назвала девочку лгуньей. Когда Анна сказала, что у нее есть видеозапись их разговора, директор извинилась.

Сейчас девушка учится в другом учебном заведении. Свое решение рассказать о ситуации мама объяснила тем, что директор по-прежнему некорректно ведет себя с детьми. «360» позвонил в эту школу за комментарием.

«Я не буду с вами разговаривать», — заявила замдиректора школы по учебно-воспитательной работе на вопрос о конфликте директора и бывшей ученицы.

Ранее финская журналистка рассказала о своих впечатлениях после посещения российской школы в Гатчине.