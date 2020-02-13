    13 февраля 2020, 01:55

    Финская журналистка в шоке от еды российских школьников

    Арина Гудилова

    Финская журналистка Черстин Крунвалль побывала в школе в Гатчине, где ей показали столовую. Она осталась в восторге не только от питания, но и от поведения ребят.
    Финская журналистка в шоке от еды российских школьников

    Корреспондент финского телеканала YLE рассказала, что ее поразили дети, которые очень организованно всем классом по очереди подошли к раковинам, помыли руки и только после этого сели за стол.

    Каждому ребенку подали тарелку борща, макароны с котлетой, хлеб и компот. Отдельное внимание она уделила системе дежурств, при которой определенный класс помогал с подачей блюд другим ученикам, пишет РИА «Новости».

    «За обедом дети не просто едят, но и учатся вести себя за столом и обращаться со столовыми приборами. Кроме того, они приобретают навыки общения за едой», — добавила журналистка, ссылаясь на слова директора школы.

    Цена такого пира — всего два евро.

    Крунвалль напомнила и о недавнем предложении Владимира Путина обеспечить всех учащихся в младшей школе детей бесплатным горячим питанием.