Финская журналистка в шоке от еды российских школьников

Финская журналистка Черстин Крунвалль побывала в школе в Гатчине, где ей показали столовую. Она осталась в восторге не только от питания, но и от поведения ребят.

Корреспондент финского телеканала YLE рассказала, что ее поразили дети, которые очень организованно всем классом по очереди подошли к раковинам, помыли руки и только после этого сели за стол.

Каждому ребенку подали тарелку борща, макароны с котлетой, хлеб и компот. Отдельное внимание она уделила системе дежурств, при которой определенный класс помогал с подачей блюд другим ученикам, пишет РИА «Новости».

«За обедом дети не просто едят, но и учатся вести себя за столом и обращаться со столовыми приборами. Кроме того, они приобретают навыки общения за едой», — добавила журналистка, ссылаясь на слова директора школы.

Цена такого пира — всего два евро.

Крунвалль напомнила и о недавнем предложении Владимира Путина обеспечить всех учащихся в младшей школе детей бесплатным горячим питанием.