Директор школы объяснил обстановкой в семьях побег девочек из Лесосибирска

Две девочки из Лесосибирска, которых искали два дня, не получают нужного внимания от родителей. За ними мало присматривают, поэтому их пропажа стала закономерной, рассказала «360» директор школы, где они учатся.

По ее словам, за одной из девочек дома почти не присматривают. Поэтому она так легко смогла убежать, и никто даже не сообщал о пропаже в полицию.

«Все, что произошло, это должно было закономерно случиться. Мама действительно не смотрит за детьми, ну и бабушка, конечно, — пожилой человек», — сказала директор.

У второй девочки в семье тоже не все благополучно. Ее мама часто в разъездах, вместе с дочкой она несколько раз уезжала из города, а потом возвращалась вновь.

«Она вот любитель туда-сюда ее возить. Понятно, что внимания уделяется недостаточно», — отметила она.

Жительница поселка Колесниково, где прятались девочки, рассказала «360», что видела их несколько раз на этой неделе. В понедельник она сидела напротив них в автобусе и всю дорогу они были у нее перед глазами.

«Я их хорошо запомнила, это были именно они. И это было 6 сентября», — сказала женщина.

Девочек неоднократно видели на карьере, куда часто ходят наркоманы за закладками. Жительница поселка не исключила, что школьницы поехали туда с той же целью.

Две 13-летние школьницы из Лесосибирска пропали 7 сентября. Одна из девочек тогда поссорилась с мамой. И во вторник вечером они уехали на автобусе к подруге в соседний поселок Колесниково. Хотя их родители не обращались в полицию, на поиски школьниц подняли весь личный состав МВД региона. Девочек нашли живыми в четверг.