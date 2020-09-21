Директор школы Южно-Сахалинска уволился после истории с агрессивным учеником

Из школы Южно-Сахалинска, где учился агрессивный ученик, уволился директор. Проверка показала, что в профилактической работе с самим ребенком и его семьей были нарушения.

Руководитель южно-сахалинской школы № 21 ушел в отпуск. После возвращения его освободят от занимаемой должности, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«С 15 сентября он в отпуске с последующим увольнением», — уточнили в администрации.

Проведенная департаментом образования проверка выявила несколько нарушений. Они связаны с организацией индивидуальной профилактики с ребенком и семьей.

Проблема с мальчиком возникла в 2019 году. Школьник бил одноклассников, учителей, показывал им половые органы, включал порнографию, ругался матом и кидался камнями и грязью. Его перевели на домашнее обучение, но 1 сентября 2020-го ребенок вернулся в школу — так решила комиссия.

Третьеклассники устроили пикет, выйдя с плакатами «Мне страшно ходить в школу». Полиция проверила школьников и их родителей. Мальчика снова отправили учиться на дом.