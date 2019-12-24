Директор библиотеки МГУ пообещал выкинуть книгу историка Соколова

Директор библиотеки МГУ Вячеслав Мосягин во время разговора с «360» пообещал, что лично выбросит книгу историка Олега Соколова «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа». Ранее стало известно, что Московский университет купит этот труд экс-доцента СПбГУ.

«Могу вам пообещать, что я пойду и лично выброшу эту книгу, потому что списки [по ежегодной комплектации библиотеки] завернуть уже нельзя. Тогда мы не купим тысячи других книг, которые в этом лоте находятся», — заявил Мосягин.

Собеседник подчеркнул, что последняя книга Соколова есть во всех крупнейших библиотеках страны. Книгохранилище Московского госуниверситета покупает около 50 тысяч самых значимых томов в год. Он также назвал нонсенсом повышенный интерес к приобретению библиотекой этой книги.

Ранее журналисты обнаружили работу Соколова в объявленном МГУ тендере на приобретение печатной продукции. Историка Олега Соколова, специалиста по Наполеону, обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Ученого вытащили из реки Мойки 9 ноября, куда он упал при попытке избавиться от тела девушки. Соколов сознался, что убил Ещенко из обреза, а потом расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления. Басманный суд Москвы 24 декабря продлил арест бывшего доцента СПбГУ до 9 апреля 2020 года.