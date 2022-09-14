Дипломат МИД Гончар раскрыл план Евросоюза на Закавказье | 360°

Общество 14 сентября 2022, 08:36 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Дипломат МИД Гончар раскрыл план Евросоюза на Закавказье Директор департамента МИД Гончар заявил, что ЕС стремится вытеснить Россию из Закавказья РИА «Новости»

Читать 360tv в

Евросоюз предпринимает попытки вытеснить Россию из Закавказья. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

По его словам, страны запада бесцеремонно пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном.

Реклама

«Все принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой», — сообщил Гончар РИА «Новости».

Реклама

Дипломат МИД обратил внимание, что активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ.

Причем, в Евросоюзе даже не скрывают, что «главная цель — вытеснить Россию из Закавказья».

«Это геополитические игры с нулевым результатом, в которые мы не играем», — резюмировал Гончар.

Он отметил, что Москва ежедневно занимается практической работой, которая опирается на прямые контакты политиков, историческую близость наших России, Армении и Азербайджана, «взаимопереплетение интересов».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пока не видела конкретных предложений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по обсуждению деталей миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

0 0 0 0 0 0