Россия пока не видела конкретных предложений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по обсуждению деталей миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр пояснил, что ему сложно комментировать слова Пашиняна о необходимости конкретизировать детали и задачи миротворческой миссии в регионе, написал ТАСС.

«Мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе, поэтому я не могу сейчас гадать», — сказал Лавров.

Глава МИД обратил внимание, что любая из стран, которая подписала трехстороннее соглашение (Россия, Армения, Азербайджан), вправе предлагать дополнительные инициативы.

Накануне Никол Пашинян заявил, что ряд событий, произошедших в Нагорном Карабахе начиная с 2020 года, вызывает у общественности Армении вопросы о содержании и характере миротворческой операции. Поэтому, по его словам, есть необходимость согласования деталей миротворческой операции в регионе.