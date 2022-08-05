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    05 августа 2022, 09:30

    Армения не предоставила конкретных предложений по миссии в Нагорном Карабахе — Лавров

    Лавров: Россия пока не видела конкретных предложений Пашиняна по миссии миротворцев в НКР

    Ольга Назаркина

    Россия пока не видела конкретных предложений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по обсуждению деталей миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Армения не предоставила конкретных предложений по миссии в Нагорном Карабахе — Лавров

    Министр пояснил, что ему сложно комментировать слова Пашиняна о необходимости конкретизировать детали и задачи миротворческой миссии в регионе, написал ТАСС.

    «Мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе, поэтому я не могу сейчас гадать», — сказал Лавров.

    Глава МИД обратил внимание, что любая из стран, которая подписала трехстороннее соглашение (Россия, Армения, Азербайджан), вправе предлагать дополнительные инициативы.

    Накануне Никол Пашинян заявил, что ряд событий, произошедших в Нагорном Карабахе начиная с 2020 года, вызывает у общественности Армении вопросы о содержании и характере миротворческой операции. Поэтому, по его словам, есть необходимость согласования деталей миротворческой операции в регионе.