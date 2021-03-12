У дипфейк-технологии большое будущее. Особенно она подойдет для применения в образовании и различных телевизионных программах. Кроме того, в России развитием дипфейка тоже активно занимаются. Об этом «360» рассказал директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин.

«Я думаю, что у технологии дипфейка самое большое будущее. В первую очередь — в области образования, как это ни странно. Во вторую очередь это, скорее, какие-нибудь направления применения, где необходимо показывать в прямом эфире каких-то людей, которые не могут быть одновременно в нескольких местах», — объяснил он.

По его мнению, с помощью дипфейка можно погрузить студентов в виртуальную реальность. Например, учащиеся смогут сами выбрать, каким будет их преподаватель — с внешностью голливудского актера или популярного певца.

«При активном развитии этой технологии это может происходить даже в режиме онлайн. Второй момент — это пресс-конференция политика, который одновременно должен выступать в двух разных местах. Также можно без физического участия человека использовать изображение. Еще можно нафантазировать, что один и тот же актер может сразу участвовать в нескольких фильмах», — рассказал эксперт.

Тем не менее в киноиндустрии эта технология была и раньше известна — это старые добрые спецэффекты. Дипфейк основан на искусственных нейронных сетях, и пока применять его в перечисленных направлениях будет дорого.

«Только при удешевлении и масштабировании технологии может произойти ее массовое внедрение. Сегодня, скорее всего, она будет использоваться недоброжелателями для достижения каких-то корректных целей», — отметил Душкин.

По его словам, в России тоже есть компании, которые занимаются разработкой дипфейков. В частности, его организация недавно приняла участие в подобном проекте. Речь идет о ролике, где шеф-поваром является искусственно-интеллектуальный агент. Она реализовано по одной из дипфейк-технологий. Повар не только общается с посетителями ресторана, но и готовит новые блюда.