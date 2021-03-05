Создание фильтра для дипфейков Avatarify объяснили карантинной шуткой

Видеофильтр для смартфона Avatarify, который может «оживить» любое фото и позволяет примерить чужое лицо появился случайно. Как рассказали «Известиям» его создатели Карим Искаков и Али Алиев, Avatarify — это карантинная шутка.

По словам разработчиков, перед рабочей видеоконференцией Алиев сделал прототип программы и вошел в чат в образе бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Эта идея всем понравилась, исходный код доработали и выложили фильтр, чтобы развлечь людей на самоизоляции. Программисты пригласили поучаствовать в цифровой забаве изобретателя и предпринимателя Илона Маска, но он на призыв никак не отреагировал.

Сейчас пользователям не хватает Avatarify для устройств, которые работают на Android.

«Больше половины писем, которые приходят к нам на почту, содержат вопрос: когда появится Android-версия. И часть этих писем несет недовольный комментарий: „Вот я скачал приложение, но у меня не подтверждается e-mail или ничего не загружается“. Тогда мы разъясняем, что все другие версии созданы мошенниками. Однако с этой проблемой пока непросто бороться», — приводят «Известия» слова Искакова.

Тысячи пользователи выложили в Сеть «ожившие» скульптуры, портреты, куклы и домашних животных с человеческой мимикой. По данным аналитического сервиса App Magic, с июля 2020 года бесплатный фильтр для создания дипфейков Avatarify скачали 4,48 миллиона раз.