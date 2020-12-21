Диетологи предупредили об опасности большого количества шампанского в новогоднюю ночь

Один-два бокала шампанского за новогодним столом поднимут настроение и дадут положительный психологический эффект. Если налегать на игристое, то веселье может стать опасным.

Шампанское из-за углекислого газа ускоряет процесс опьянения, поэтому увлекаться вином нельзя, чтобы не испортить праздник. Об этом РИА «Новости» рассказала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Анна Кошечкина.

Она напомнила, что игристое противопоказано людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, подросткам и людям с индивидуальной непереносимостью. В таком случае, шампанское стоит заменить газировкой с яблочным соком, которая по цвету напоминает популярный праздничный напиток.

Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева поделилась схожим мнением. По ее словам, один-два бокала шампанского улучшат праздничное настроение. Если этим не ограничиться, то позитивный эффект перейдет во вред.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предупредил, что пить шампанское на Новый год «можно и нужно», однако нельзя забывать, что «разрешенная доза алкоголя — это ноль».