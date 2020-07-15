Диетологи посоветовали есть яблоки и арахис от укачивания в транспорте

Яблоки, но только очищенные и тертые помогут избежать укачивания. Об этом заявили испанские диетологи Фатима Бранко и Нурия Монфуледа. Также среди продуктов, которые помогут справиться с проблемой, они назвали арахис, коричневый рис, имбирь и свежий несоленый сыр.

Специалисты объяснили, что процесс приготовления риса должен быть как можно более простым, лучше использовать минимум воды, тогда и эффект будет сильнее, передает издание La Vanguardia. С имбирем обратная ситуация: его можно жевать не сырым, а сделать настои на фруктах и воде.

В путешествии лучше отказаться от жирной и соленой пищи, газированный напитков, мучного и алкоголя. Хотя эти продукты лучше не употреблять не только в поездках, но и в обычной жизни.

Причиной укачивания диетологи назвали то, что мозг находится не на единой оси движения.

«Он получает противоречивые сигналы и появляется ощущение головокружения, — пояснила врач Нуриф Монфуледа.

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