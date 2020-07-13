Диетолог объяснил, какие продукты покупать многодетным семьям для экономии

Диетолог Светлана Титова объяснила, какие полезные продукты покупать многодетным семьям, не отдавая лишних денег. По ее словам, даже при небольшом достатке все члены семьи могут питаться правильно.

Для этого необходимо заменить некоторые позиции популярных покупок в супермаркете.

«Вместо дорогостоящих помидоров и кабачков следует покупать морковку и капусту. Второй овощ подойдет как для приготовления щей, так и для салата. При этом капуста является хорошим источником витаминов, клетчатки и пищевых волокон», — процитировал Титову сайт NЕWS.ru.

Помимо прочего, если бюджет не позволяет купить детям черешню и малину, можно выбрать яблоки, в которых содержится много клетчатки, и бананы, богатые витаминами D и А. Из рыбы лучше покупать хек или треску. Эти сорта довольно недорогие и вместе с тем полезные. Рыбу необходимо употреблять как минимум один раз в неделю.

Титова отметила, что картошка не является вредным продуктом, но полезных свойств в ней крайне мало. Специалист посоветовала чередовать продукт с гречневой крупой и рисом.