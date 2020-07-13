Диетолог объяснил, какие продукты покупать многодетным семьям для экономии
Для этого необходимо заменить некоторые позиции популярных покупок в супермаркете.
«Вместо дорогостоящих помидоров и кабачков следует покупать морковку и капусту. Второй овощ подойдет как для приготовления щей, так и для салата. При этом капуста является хорошим источником витаминов, клетчатки и пищевых волокон», — процитировал Титову сайт NЕWS.ru.
Помимо прочего, если бюджет не позволяет купить детям черешню и малину, можно выбрать яблоки, в которых содержится много клетчатки, и бананы, богатые витаминами D и А. Из рыбы лучше покупать хек или треску. Эти сорта довольно недорогие и вместе с тем полезные. Рыбу необходимо употреблять как минимум один раз в неделю.
Титова отметила, что картошка не является вредным продуктом, но полезных свойств в ней крайне мало. Специалист посоветовала чередовать продукт с гречневой крупой и рисом.