27 февраля 2024, 16:36
Диетолог запретила некоторым россиянам есть кашу на завтрак
Диетолог Михалева рассказала, кому лучше не есть каши на завтрак
Для некоторых людей употребление каши на завтрак может быть вредным. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева в интервью РИАМО.
В первую группу, кому вредно есть кашу, вошли люди с непереносимостью лактозы или аллергией на белки коровьего молока. Особенно это касается молочных каш, они способны вызвать у таких пациентов ряд неприятных симптомов: боли в животе, запоры или диарею, а также кожные высыпания.
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Вторая категория включает в себя лиц с непереносимостью глютена, содержащегося в некоторых злаковых культурах — пшенице, ржи, ячмене и даже в овсянке. Глютен безопасен для большинства людей, однако тем, кто страдает от целиакии, аллергии на глютен или просто имеет гиперчувствительность к этому белку, такие каши могут нанести вред здоровью.
Третью группу составляют люди с избыточным весом или ожирением. Михалева посоветовала им есть на завтрак белковые продукты с добавлением сложных углеводов, например, омлеты или яичницу с овощами, а каши включать в рацион лишь 1-2 раза в неделю. При этом лучше выбирать каши из цельного зерна или такие, что требуют более продолжительного приготовления, поскольку они содержат больше клетчатки и витаминов по сравнению с рафинированными крупами.
Любителей яиц на завтрак предупредили о холестериновом удушье. Они способны повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6%.
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