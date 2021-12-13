Диетолог Селезнева поддержала идею об ограничении участия детей в рекламе фастфуда

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева оценила инициативу об ограничении использования образов несовершеннолетних в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков. Об этом написал RT.

По словам специалиста, она может только поддержать эту идею, поскольку ежедневно в своей практике сталкивается с детьми, которые злоупотребляют фастфудом.

«Как врач-диетолог, который ежедневно сталкивается в своей практике с тем, что большинство из нас употребляют избыточное количество не самых полезных продуктов, в том числе фастфуда и продуктов с избыточным содержанием сахара, я, конечно, могу только поддержать эту инициативу», — заявила врач.

При этом она отметила, что с помощью такой инициативы решить проблему ожирения у детей не удастся. Пищевое поведение закладывается с раннего детства. Ребенку можно долго рассказывать, что полезно, а что нет, но гораздо важнее — что он видит у себя на полке в холодильнике. В этом вопросе важно просвещать семьи и менять систему питания в детских садах и школах, заключила Селезнева.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить использование образов детей в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков.