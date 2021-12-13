Участие детей в рекламе фастфуда предложили ограничить в Госдуме

В Госдуме предложили ограничить использование образов детей в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков. С такой инициативой к главе Минздрава Михаилу Мурашко обратился депутат Евгений Федоров. Об этом написал RT.

Депутат отметил, что уже не раз врачи говорили о том, что частое употребление фастфуда и сахаросодержащих напитков может оказывать негативное воздействие на здоровье, в том числе здоровье детей.

«В целях защиты здоровья детей, минимизации рисков формирования у них вредных пищевых привычек прошу вас оценить целесообразность ограничить право производителей фастфуда и сахаросодержащих напитков обращаться в рекламе к несовершеннолетней аудитории, в том числе с помощью использования образов несовершеннолетних непосредственно в рекламных материалах», — говорится в обращении Федорова.

Сейчас в России в соответствии с законодательством запрещено обращаться к несовершеннолетним и использовать их образы в рекламе алкогольной продукции, оружия и азартных игр.