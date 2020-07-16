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    16 июля 2020, 06:15

    Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

    Ксения Басырова

    Чипсы можно есть без вреда для здоровья, но если ограничиваешь порцию. Кроме того, есть категории болезней, при которых этот снек нельзя вообще — в любом количестве.
    Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

    Проблема чипсов в том, что они слишком соленые и калорийные. Но такое же количество калорий, а то и больше, может содержаться в некоторых фруктах. Поэтому главное — в каких количествах мы едим, а не что именно мы едим. Об этом радиостанции Sputnik рассказал специалист по рациональному питанию и снижению веса, диетолог Иван Алименко.

    «Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — уверяет Алименко.

    По его словам, чипсы нельзя есть гипертоникам, людям с атеросклерозом и ожирением. Но с такими заболеваниями вообще нельзя употреблять в пищу многое из того, что считается полезным. В качестве примера специалист приводит опять же слишком сладкие фрукты.

    Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог. Пускай маленькая пачка стоит дешевле большой в пересчете цены за килограмм. Тогда люди будут видеть финансовую выгоду, выбирать небольшую упаковку и потреблять меньше соли и калорий.

    «Я за пропаганду маленьких упаковок условно вредных продуктов», — заключил Алименко.

    Ранее врач-диетолог Ольга Григорян также разрешила есть чипсы, но не слишком часто.