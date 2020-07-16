Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

Чипсы можно есть без вреда для здоровья, но если ограничиваешь порцию. Кроме того, есть категории болезней, при которых этот снек нельзя вообще — в любом количестве.

Проблема чипсов в том, что они слишком соленые и калорийные. Но такое же количество калорий, а то и больше, может содержаться в некоторых фруктах. Поэтому главное — в каких количествах мы едим, а не что именно мы едим. Об этом радиостанции Sputnik рассказал специалист по рациональному питанию и снижению веса, диетолог Иван Алименко.

«Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — уверяет Алименко.

По его словам, чипсы нельзя есть гипертоникам, людям с атеросклерозом и ожирением. Но с такими заболеваниями вообще нельзя употреблять в пищу многое из того, что считается полезным. В качестве примера специалист приводит опять же слишком сладкие фрукты.

Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог. Пускай маленькая пачка стоит дешевле большой в пересчете цены за килограмм. Тогда люди будут видеть финансовую выгоду, выбирать небольшую упаковку и потреблять меньше соли и калорий.

«Я за пропаганду маленьких упаковок условно вредных продуктов», — заключил Алименко.

Ранее врач-диетолог Ольга Григорян также разрешила есть чипсы, но не слишком часто.