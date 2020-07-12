Диетолог объяснил, как есть чипсы без вреда для здоровья

Многие любят побаловать себя такими вредными продуктами, как газировка или чипсы. Злоупотреблять или не стоит, но если есть их не часто, то никакого негативного влияния на здоровье они не окажут.

«В первую очередь, мы всегда настаиваем на том, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов. Есть, конечно, рисковые продукты: это кола, чипсы, бургеры. Но если их есть очень редко, то они не нанесут вреда для здоровья», — рассказала радиостанции «Говорит Москва» врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян.

При этом она добавила, что никакого эталонного рациона не существует, просто необходимо найти свое питание, исходя из параметров здоровья.

«Мы сейчас считаем, что в первую очередь необходимо обеспечить свой организм белком, витаминами, минералами, антиоксидантами. Конечно, нужно учитывать еще сезонность: летом — ограничивать жирные блюда», — отметила Григорян.

Ранее врач-терапевт, аллерголог Ирина Ярцева предупредила, что пить кофе в жару может быть опасно. Этот бодрящий напиток выводит жидкость из организма, поэтому летом его употребление может привести к обезвоживанию.