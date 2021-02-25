Диетолог рассказала, кому супы-пюре противопоказаны

При определенных условиях суп-пюре может заменить полноценный обед. Однако людям с диабетом лучше отказаться от блюда.

«Суп-пюре может быть альтернативой классическому обеду, если в нем белковая составляющая будет в два раза больше овощной и если добавить еще углеводы — картошку или кусок зернового хлеба. Такое сочетание белков, клетчатки и углеводов идеально, дает все что нужно. Если не класть углеводы, может быть „голодновато“», — рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Суп-пюре снижает нагрузку на пищеварительную систему. Особенно это полезно для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Дианова отметила, что при COVID-19 лучше употреблять блюда, которые подверглись значительной обработке, чтобы органам пищеварения было легче переварить пищу. К ним относится суп-пюре.

Диабетикам лучше отказаться от супов-пюре. Для них сильно переработанная пища несет риски, в ней больший гликемический индекс. Диетолог считает, что людям с таким заболеванием лучше съесть отварной картофель.