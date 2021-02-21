Доктор Мясников назвал снижающие риск диабета продукты

Красное вино, кофе и молоко помогают снизить риски развития диабета второго типа у людей, предрасположенных к болезни. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Бокал красного вина, четыре чашки кофе в день и стакан молока снизят риски развития диабета», — дал совет Мясников.

Он напомнил, что диабет может возникнуть из-за генетической предрасположенности, лишнего веса и на фоне возраста. По словам Мясникова, чтобы оценить риски, нужно учитывать не только вес тела, но и распределение жировых отложений: большое количество жира на животе — это признак нечувствительности к инсулину. Врач напомнил о значении веса ребенка при рождении, так как недоношенные младенцы более склонны к диабету.

Ранее Мясников предупредил, что ожирение опаснее коронавируса. Лишний вес есть у 40% жителей Земли. Врач отметил, что он приводит к инфаркту, инсультам, диабету и онкологическим заболеваниям.