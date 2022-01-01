Диетолог рассказал, когда пора выбрасывать новогодние салаты

Новогодние салаты лучше доедать в течение суток. После этого они уже будут непригодными к употреблению и могут лишь навредить здоровью, рассказал Ura.ru директор НИИ диетологии и диетотерапии Самары Михаил Гинзбург.

Все знают и понимают, что салаты нужно готовить из хороших продуктов и хранить в холодильнике. Лучше не хранить их более суток. Если возникают сомнения в том, можно ли еще есть салат, или его пора отнести на помойку, можно доверится своим органам чувств.

«Если у пищи появляются неприятные запахи, появляется изменение цвета продукта, я уж не говорю про изменение вкуса, конечно, надо выбрасывать», — отметил врач-диетолог.

Несвежие салаты особенно опасны для тех, у кого есть склонность к воспалениям.

«Например, к гастриту, язвенной болезни, холециститу, панкреатиту», — сказал Гинзбург.

Это может вызвать обострение болезни, предупредил доктор медицинских наук.

Ранее диетологи посоветовали россиянам отказаться за праздничным столом от салатов с майонезом, в том числе оливье. Их обилие может омрачить Новый год проблемами со здоровьем.