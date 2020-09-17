Диетолог объяснил, как не купить пельмени из «рогов с копытами»

У многих в морозилке можно найти пачку пельменей, так как их можно просто и быстро приготовить. Но далеко не все производители этого продукта используют для начинки настоящее мясо. Чтобы не есть «рога с копытами», врач-диетолог Елена Соломатина советует внимательно изучать состав.

«Главное, чтобы в пельменях было мясо. Дело не в том, какое именно, а в том, чтобы оно было в принципе. В пельмени могут положить соевое мясо или мясо механической обвалки, то есть, по сути, рога и копыта. Конечно, именно рога с копытами туда не положат, но там могут быть отходы мясного производства», — пояснила кандидат медицинских наук радио Sputnik.

Она добавила, что в подобных отходах могут оставаться костные фрагменты, которые перемалываются в фарш для начинки. В итоге пельмени получаются с белком не очень хорошего качества. Такой продукт бывает более дешевым, а организму его труднее усвоить.

«Пельмени — это быстрая еда, это палочка-выручалочка. Говорить, что это диетическая и очень полезная еда, не приходится, но есть и вполне съедобные пельмени. Они стоят не очень дешево, но они есть. Чтобы их найти, надо смотреть на известность производителя и состав», — посоветовала Соломатина.

По словам врача, в хорошем составе пельменей должны быть мясо, тесто и специи. При этом тесто должно состоять только из муки, воды и соли.

В середине мая Роскачество проверило пельмени семи торговых марок, которые можно найти в российских магазинах. Оказалось, что во всех образцах была кишечная палочка, а в одном даже обнаружили сальмонеллу.