Диетолог назвал альтернативу привычному оливье

Традиционный новогодний стол можно разбавить постными блюдами. Мясные ингредиенты в праздничном салате вполне заменимы рыбными, а вместо картофеля в блюде приживется топинамбур.

Профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева дала советы по составлению меню на Новый год в беседе с газетой «Известия».

Поскольку в Рождественский пост разрешено есть рыбу и морепродукты, то на них и можно заменить мясные составляющие блюд. Например, добавлять крабовые палочки или креветки. Топинамбур в салате пойдет на пользу тем, у кого проблемы с метаболизмом.

Альтернативой майонезу может стать салатная заправка из растительного йогурта, специй и ароматных трав. Авокадо и другие растительные ингредиенты тоже разнообразят блюда. А вместо мясного шашлыка можно сделать овощной.

«Что касается напитков, то тот же глинтвейн на соке имеет прекрасный вкус благодаря специям. Совсем не обязательно ему быть алкогольным», — сказала Королева, добавив, что для детей и взрослых подойдут морсы.

Новый год диетолог назвала в первую очередь семейным праздником, когда нужно радоваться общению с близкими.

«Поэтому алкоголь, в принципе, излишен не только для постящихся, но и вообще для всех людей», — заключила специалист.