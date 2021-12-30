Шеф-повар Мiсhеlin приготовил новогодние блюда из подмосковных продуктов

Шеф-повар ресторана Biologie, обладательница звезды Мiсhеlin Екатерина Алехина приготовила праздничные блюда из подмосковных продуктов. А помогал ей министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.

Новый год на носу: кто-то нарезает салаты, кто-то маринует мясо.

Каширская морковка, знаменитые луховицкие огурцы. Свекла. И все, что еще нужно для традиционных новогодних блюд — все это сделано в Подмосковье.

Алехина и Воскресенский нарезали салат оливье и приготовили перепелку. Результат оправдал все ожидания. Это не только аппетитно, но и красиво.