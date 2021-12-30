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    30 декабря 2021, 21:43

    Шеф-повар Мiсhеlin приготовил новогодние блюда из подмосковных продуктов

    Шеф-повар Алехина приготовила новогодние блюда из продуктов Подмосковья

    Александр Блинов, Александр Молочко

    Шеф-повар ресторана Biologie, обладательница звезды Мiсhеlin Екатерина Алехина приготовила праздничные блюда из подмосковных продуктов. А помогал ей министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.

    Шеф-повар Мiсhеlin приготовил новогодние блюда из подмосковных продуктов

    Новый год на носу: кто-то нарезает салаты, кто-то маринует мясо.

    Каширская морковка, знаменитые луховицкие огурцы. Свекла. И все, что еще нужно для традиционных новогодних блюд — все это сделано в Подмосковье.

    Алехина и Воскресенский нарезали салат оливье и приготовили перепелку. Результат оправдал все ожидания. Это не только аппетитно, но и красиво.