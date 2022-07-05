Диапазон снижения цен на автомобили обозначили в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко считает, что в текущем году можно ожидать снижения цен на автомобили на 8-12%. Об этом написала Lenta.ru.

«По моему мнению, можно ожидать снижения цен на 8-12%. Конечно, некоторое удорожание относительно цен, которые были раньше, сохранится из-за усложнения логистики. Но со временем и это перестанет быть решающим фактором — благодаря механизмам параллельного импорта, закон о котором недавно был подписан президентом», — сказал Кравченко.

Депутат отметил, что подорожание было связано сразу с несколькими факторами: резким ростом курса валют, нарушением логистических цепочек поставок и неопределенностью рынка в связи с санкциями. Сейчас же, по его словам, по каждому из этих факторов появляется определенность.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о постепенном снижении цен на автомобили.