Дезинсектор на себе проверил риски отравиться арбузом с ядом от тараканов

Дезинсектор Александр Возжаев решил провести эксперимент и узнать, может ли попавший в арбуз яд от тараканов привести к смерти человека. О результатах своей проверки специалист рассказал в беседе с Lenta.ru.

Возжаев пояснил, что проверил действие лямбда-цигалотрина. Это известный инсектицид, который используют многие специалисты. Известно, что его летальная доза для человека очень велика. К тому же вещество вызывает сильный рвотный рефлекс.

«Все знают, что он горьковатый. От попадания на язык может произойти легкое онемение — и все. В больших количествах выпить или съесть его нереально. Летальная доза довольно существенная. Нужно выпить граммов 100 нереально горького концентрата», — рассказал дезинсектор.

Возжаев на собственном опыте проверил действие инсектицида. Он вылил средство на арбуз, в котором предварительно проделал отверстие. Потом специально продержал плод в ящике четыре дня, чтобы он успел пропитаться. Затем экспериментатор попробовал его съесть, но горьковатый привкус оказался очень сильным и сразу же ощутимым.

Дезинсектор считает, что даже после перенесенного COVID-19 крайне сложно не почувствовать посторонний привкус. Возжаев сказал, что, по его мнению, люди никак не могли отравиться ядом от тараканов.

В Москве ранее предъявили обвинение специалисту, который обрабатывал продукцию в магазине в Москве. По не выясненной пока причине погибли несколько человек. Прорабатывается версия о том, что люди могли отравиться арбузом.