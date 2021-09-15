Дезинфектору Антону Котову предъявили обвинение по делу об отравлении московской семьи арбузом. Следователи попросили отправить его в СИЗО до 10 ноября, сообщили в Пресненском районном суде.

Дезинфектор обвиняется в совершении преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Она предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до 10 лет.

Котов является сотрудником ООО «Областной центр дезинфекции». Эта компания оказывает услуги по дезинсекции, в том числе и в сети магазинов «Магнит». В одном из них был куплен арбуз, из-за отравления которым (по приоритетной версии следствия) скончались пенсионерка и 15-летняя девочка.

Предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти бабушки и внучки стало отравление химикатами. В Следственном комитете считают, что это произошло из-за нарушения правил при дезинсекции в продуктовом магазине.