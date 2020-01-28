Девушку с ДЦП бросили перед отделением полиции в Томске

В Томске женщина прикатила к дежурной части ОМВД инвалидную коляску, в которой сидела девушка с ДЦП. Неизвестная бросила коляску в холле отделения полиции и скрылась.

«27 января <…> перед дежурной частью ОМВД России по Ленинскому району неизвестная женщина оставила в коляске девушку (на вид около 20 лет)», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Томской области.

По информации, размещенной в группе «Регион-70 | Томск» в соцсети «ВКонтакте», брошенному подростку «на вид лет 12».

«Следствие просит помощи. <…> Может, кто знает родителей? Девочка не разговаривает, информацию не узнать от нее», — рассказали в публикации.

Камера видеонаблюдения, установленная напротив входа в дежурную часть, зафиксировала, как женщина привезла коляску и быстро ушла.

В региональном МВД добавили, что личность женщины, оставившей коляску, удалось установить. По предварительным данным, она страдает психическим расстройством. Брошенной девушке 19 лет, она приходится женщине дочерью. Ее жизни и здоровью, подчеркнули правоохранители, ничего не угрожает. Ее мать передали медикам. Проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.