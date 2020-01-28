Полиция проверит слова мамы брошенных в Шереметьево детей о побоях

Заявление матери брошенных в Шереметьево детей о побоях проверят полицейские. Женщина утверждает, что ее избивал отец мальчиков. При этом в полицию до того, как о детях заговорила вся страна, она не обращалась. Мать не стала приезжать за ребятами и сейчас ждет, когда их привезут обратно в Хабаровск.

Уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала РИА «Новости», что подтвердилась подлинность ранее опубликованного СМИ документа. В нем мать детей рассказала о преследованиях бывшего мужа. По словам женщины, с мальчиками видеться он запрещал.

«Подтверждено, что этот документ подлинный, написан матерью детей», — сказала Трегубенко.

Сведения о физическом насилии со стороны отца детей, добавила омбудсмен, проверяют сотрудники правоохранительных органов.

«Выясняется, почему женщина не обращалась в полицию раньше», — уточнила уполномоченный по правам ребенка.

Трегубенко заметила, что детям уже купили билеты из Москвы в Хабаровск. Сейчас решается вопрос по дате перевозки.

Ранее мать двух мальчиков рассказала «360», что лежит в больнице. Женщина пожаловалась на свое самочувствие. После сотрясений, которые она получила после побоев бывшего мужа, у нее теряется мысль. А в случае переутомления начинается заикание.

Мальчики пяти и семи лет остались одни в аэропорте Шереметьево. При себе у них была записка от отца и все необходимые документы. Сотрудники полиции накормили детей и передали в медицинское учреждение. Ребята рассказали, что любят своего папу.