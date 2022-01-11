Фото россиянки, оголившейся на фоне храма в Москве, проверят

Полицейские начали проверку в отношении 24-летней россиянки, которая обнаженной позировала на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Издание написало, что в отношении девушки могут возбудить уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Также ей может грозить ограничение свободы до одного года или штраф до 500 тысяч рублей. Канал уточнил, что россиянка снялась обнаженной на фоне храма летом 2021 года.

В последнее время молодые люди в России стали делать провокационные фотографии рядом с церквями. Недавний случай произошел в Санкт-Петербурге.

Двух подростков задержали по подозрению в том, что они оголились для непристойной фотосессии на фоне храма Спаса-на-Крови. В их отношении завели уголовное дело.

Ранее в 2021 году блогеров Руслана Бобиева и Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии после непристойных фото на фоне храма Василия Блаженного.