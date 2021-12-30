Девушка Хованского рассказала, собирается ли за него замуж

Мария Нелюбова, девушка блогера Юрия Хованского рассказала РЕН ТВ, выйдет ли за него замуж. Она сочла сложившуюся ситуацию «не поводом для замужества».

«Это надо делать в более спокойной обстановке, на трезвую голову. Оказывала Юрию поддержку по вполне понятным причинам: он близкий мне человек. Думаю, любой бы так поступил на моем месте», — прокомментировала она.

В связи с мерой пресечения, запрещающей покидать дом после 18 часов, пара намерена встретить «обычный семейный праздник» дома, надеясь, что в гости придет кто-то из друзей. Изысканных блюд за столом не будет, так как Хованский соскучился по домашней еде и предпочтет что-то «традиционное».

Юрию Хованскому сменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Блогеру запретили не только выходить из дома с 18:00 до 10:00, но и приближаться к квартире на Пушкинской улице, где, согласно версии следствия, он спел злополучную песню про «Норд-Ост», ближе чем на 300 метров. Хованскому также запретили пользоваться интернетом.