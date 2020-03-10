«Девушек даже не приглашали». Адвокат родных убитого Хачатуряна заподозрил во лжи повторную экспертизу

Выводы повторной психолого-психиатрической экспертизы, предоставленной Следственным комитетом, практически повторяют результаты предыдущей проверки. Защита родственников Михаила Хачатуряна намерена обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении проводивших экспертизу специалистов.

Об этом «360» рассказал адвокат Георгий Чугуашвили, представляющий потерпевшую сторону. Он подчеркнул, что в заключении сказано, что представленные материалы, в частности переписка сестер с 26 июля 2018 года до момента убийства, 27 июля, не повлияла на диагностические выводы.

«При этом я хотел бы отметить, что опять не было никакого ретроспективного исследования их психического состояния, была дана оценка на момент клинического интервью, в каком состоянии находились сестры, врачи никак не объясняют депрессивное состояние девушек. Почему они находились в состоянии депрессии, это абсолютно никак не описывается. Все сделано заочно, девушек даже не приглашали. Это позволяет сделать вывод, что было сделано заведомо ложное заключение. Мы будем ставить вопрос об обращении в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении психиатров, психологов и сексологов. Это заключение как раз позволило нам усомниться в качестве анализа. Нет научного обоснования, все строится на домыслах», — сообщил правозащитник.

Чугуашвили напомнил, что в выводах предыдущих экспертов усомнилась Генпрокуратура. Поэтому, по его мнению, надо было назначать не повторную проверку у тех же специалистов, а инициировать новую и обратиться к другим экспертам.

Он подчеркнул, что в деле появился новый мотив — корысть. Девушки боялись агрессии со стороны отца из-за потраченных денег. На основании их переписки можно говорить о приготовлении к убийству и осознанности своих действий.

В середине февраля Следственный комитет обжаловал постановление Генпрокуратуры, где говорилось о необходимости переквалифицировать обвинительную статью сестрам Хачатурян с убийства группой лиц по предварительному сговору на необходимую самооборону.