Девочку, которая полгода провела в шкафу в Карпинске, перевели из больницы в дом ребенка

Изморенная голодом девочка, которая полгода жила в шкафу в свердловском Карпинске, начала набирать вес. Младенца поместили в дом ребенка. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«Она сейчас в доме ребенка в Екатеринбурге, куда ее выписали из больницы. Со здоровьем у девочки все в порядке, и это — прекрасная новость. <...> Девочка очень общительная, эмоционально отзывчивая», — написала омбудсмен в Instagram.

Кузнецова отметила, что многие хотят приютить девочку. Но пока этот вопрос остается открытым из-за продолжающегося уголовного дела.

В середине декабря женщине предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», уточняет RT. По данным следствия, обвиняемая родила ребенка в домашних условиях. Желая ей смерти из личной неприязни, она оставляла девочку одну и морила ее голодом. Ребенка обнаружили гости.