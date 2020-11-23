facebook_pixel
    23 ноября 2020, 16:55

    Медики впервые показали фото найденной в шкафу девочки из Карпинска

    Анатолий Минкин

    Жившая с рождения в шкафу шестимесячная девочка из Карпинска прибавляет в весе и чувствует себя хорошо. Снимок ребенка из больницы опубликовал на своей странице в Facebook представитель Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.
    Медики впервые показали фото найденной в шкафу девочки из Карпинска | Изображение 1
    Источник фото: Facebook.com/kshestakov

    Он уточнил, что сейчас девочка находится в областной детской клинической больнице.

    «Малышка весит уже 5400 [граммов], активная, улыбается, смеется, играет игрушками, общается с сотрудниками больницы», — говорится в сообщении.

    В беседе с изданием «Екатеринбург Онлайн» медики уточнили, что пока девочка не достигла нормы по весу для ее возраста, которая должна быть около шести-семи килограммов. Но пациентку кормят молочной смесью и динамика набора веса идет хорошо.

    Окончательную судьбу ребенка определят сотрудники Минсоцполитики.

    В шкафу девочку держала ее мать. Женщина положила туда новорожденного ребенка, а всем окружающим заявила, что младенец появился на свет мертвым. Она практически не кормила девочку, так как ждала, что рано или поздно она умрет.

    Нашли ребенка в шкафу подруги женщины, которые пришли в гости. Они вызвали полицию и медиков.

    В больнице у ребенка диагностировали истощение, гипотрофию и ряд других заболеваний и тут же отправили в реанимацию. Когда девочка немного набрала вес, ее перевели в обычную палату.

    Против матери ребенка следователи завели уголовное дело по статье «Истязание». Для определения состояния женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. По последним данным, ее поместили в охраняемое отделение психоневрологического диспансера.