Медики впервые показали фото найденной в шкафу девочки из Карпинска

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Он уточнил, что сейчас девочка находится в областной детской клинической больнице.

«Малышка весит уже 5400 [граммов], активная, улыбается, смеется, играет игрушками, общается с сотрудниками больницы», — говорится в сообщении.

В беседе с изданием «Екатеринбург Онлайн» медики уточнили, что пока девочка не достигла нормы по весу для ее возраста, которая должна быть около шести-семи килограммов. Но пациентку кормят молочной смесью и динамика набора веса идет хорошо.

Окончательную судьбу ребенка определят сотрудники Минсоцполитики.

В шкафу девочку держала ее мать. Женщина положила туда новорожденного ребенка, а всем окружающим заявила, что младенец появился на свет мертвым. Она практически не кормила девочку, так как ждала, что рано или поздно она умрет.

Нашли ребенка в шкафу подруги женщины, которые пришли в гости. Они вызвали полицию и медиков.

В больнице у ребенка диагностировали истощение, гипотрофию и ряд других заболеваний и тут же отправили в реанимацию. Когда девочка немного набрала вес, ее перевели в обычную палату.

Против матери ребенка следователи завели уголовное дело по статье «Истязание». Для определения состояния женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. По последним данным, ее поместили в охраняемое отделение психоневрологического диспансера.