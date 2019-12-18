Девочка с «маской Бэтмена» нашла подружку в России

Маленькая Луна с «маской Бэтмена» на лице сейчас проходит лечение в России. Ей уже сделали одну успешную операцию, удалив часть черного родимого пятна со лба. Но оказывается, не только она избавляется от родинки в Краснодаре: мама Луны рассказала, что девочка нашла себе подружку.

Кэрол Феннер, мама Луны, рассказала, что несколько дней назад они познакомились с еще одной малышкой, которая лечится от похожего родимого пятна в России. Она рассказала, что девочку зовут Деми.

«Прекрасный маленький ангел. Очень рада возможности связи с другими людьми, которым также необходима помощь», — написала Кэрол в своем Instagram.

Мама Луны также рассказала, что каждый день получает большое количество писем с поддержкой от россиян, которые восхищаются ее дочерью. Многие из них отметили, что благодаря малышке стали уважать гораздо больше особенностей внешности, которые отличают некоторых от основной массы.

Луне Феннер предстоит еще несколько операций, которые пройдут в течение полутора лет. Ей уже удалили небольшую часть родимого пятна, и врачи отметили, что вмешательство прошло успешно.