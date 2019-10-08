Врачи начали «снимать» с лица маленькой Луны «маску Бэтмена». Первая операция прошла успешно

Маленькой американке Луне Финнер сделали первую операцию в России. Лечением девочки занялся краснодарский врач Павел Попов. Луна перенесла первую операцию. В клинике рассказали «360» о дальнейшем плане лечения.

«Операция прошла в штатном режиме, все хорошо. Пока количество операций не меняется. Вот, после первой наблюдаем. В принципе, все. В остальном все хорошо», — рассказал «360» исполнительный директор краснодарской клиники лазерной терапии Андрей Алексуткин.

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По его словам, после операции маленькую пациентку сразу отпустили домой. Но она остается под пристальным наблюдением врачей.

«Отпустили пациентку домой, так как госпитализация ей не требовалась, антибиотики тоже не требовались. Но наблюдаем за ней каждый день. Происходит эпителизация тканей, наблюдаем. Как только будут визуальные изменения, обязательно их покажем», — добавил Алексуткин.

Маленькой пациентке краснодарских врачей всего полгода от роду. Девочка появилась на свет с родинкой, закрывающей половину лица. Американские врачи предложили лечение, которое оказалось и длительным и не по карману семье. Помощь девочке предложили российские врачи.