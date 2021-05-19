«Девочка покраснела и упала». Два ученика попали в реанимацию из-за газа в школе Новокузнецка

В Новокузнецке в школе № 26 кто-то распылил газ. В результате два ребенка попали в реанимацию. Родители школьников рассказали «360», что на втором этаже стоял жуткий запах, также досталось и третьему этажу.

«Есть пострадавшие, их родители в чат написали. Два ребенка, третий под вопросом. Был урок, девочка вышла к доске, начала кашлять, потом другие дети начали кашлять. Учитель говорит: „Вы что, издеваетесь надо мной, что случилось?“. Потом и ей плохо стало. Они вышли в коридор, там дети тоже кашляли. Их вывели на улицу. Пять детей увезли в больницу, двое — в реанимации. Сказали, что их через три дня отпустят. Остальных через день. Распылили, скорее всего, баллончик. Там экзамены у старшеклассников. Кто что говорит», — рассказала мама одной школьницы, Светлана. Ее дочь не пострадала.

Один источник сообщил «360», что почти сразу, как дети начали кашлять, пять школьников увезли на скорой.

«Сидели на уроке, все хорошо, вызывали детей к доске. Вдруг девочка начинает кашлять. Весь класс начал кашлять. Потом завуч приходит и говорит всем быстро выйти на улицу. Кашлял весь третий этаж. Пять человек из класса на скорой увезли, они задыхались», — рассказал источник.

Мама пострадавшей школьницы из пятого класса Анастасия сообщила «360», что ее дочка сейчас чувствует себя лучше.

«Она очень сильно кашляла, стало тяжело дышать. Прям задыхалась, воздуха не хватало. Врач сказал, что ничего такого. Домой пришла — шея красная, кашель еще немного остался. По самочувствию — вроде, голова болела. Сейчас прошла, все нормально», — вспомнила женщина.

Девочка рассказала маме, что ей стало страшно, так как она резко почувствовала нехватку воздуха.

«Дети начали учителю говорить, учитель не поверил. Другие дети потом попросили позвать врача. Потому что, вроде, одна девочка упала и покраснела. Потом заходит завуч. Они шли по второму этажу, говорили, что очень сильно пахло. На третьем не так ощущалось. Двух детей увезли в реанимацию. Трех оставили до завтра под наблюдением. Говорили, пахло непонятно чем, вонь стояла», — добавила собеседница «360».

По предварительной версии, перцовый газ мог стать причиной отравления 11 школьников в Новокузнецке. Баллончик мог распылить один из учеников старших классов.