Названа причина отравления 11 школьников в Новокузнецке

Перцовый газ мог стать причиной отравления 11 школьников в Новокузнецке. Баллончик с веществом, по предварительным данным, распылил его один из учеников старших классов.

«По предварительным данным, в одном из помещений школы распылили перцовый баллончик», — сообщили в МВД России.

В Следственном комитете подтвердили версию и добавили, что распылить перцовый баллончик мог старшеклассник.

В ведомстве уточнили, что 19 мая в одной из школ Новокузнецка учителя и ученики почувствовали першение в горле. Руководство приняло решение детей эвакуировать из здания. После чего 11 школьников были госпитализированы с признаками легкого отравления.

Пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик сообщил, что состояние детей на момент госпитализации было средней степени тяжести.

На место происшествия приезжали следственно-оперативная группа УМВД России по Новокузнецку, а также инспекторы по делам несовершеннолетних.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре 28 студентов строительного колледжа и один работник попали в больницу с отравлением. После расследования оказалось, что кишечная инфекция находилась в кулерах с водой, которые стояли в общежитии учебного учреждения.