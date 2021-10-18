Девочка отравилась суррогатным алкоголем под Оренбургом

Девочка семи лет выпила некачественный алкоголь в компании сверстников в Гае и отправилась. Ей оказались медицинскую помощь. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области.

Девочка поступила в детскую городскую больницу Новотроицка в 08:00 17 октября 2021 года, врачи диагностировали у нее отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшей оказалась семилетняя жительница Гайского городского округа. Следователи начали проверку.

«В рамках проверки, организованной по данному факту, установлено, что малолетняя, будучи в вечернее время на улице в компании сверстников, употребила спиртосодержащую жидкость», — сказано в сообщении.

После этого она пришла домой и ей стало плохо. Девочку госпитализировали. Медики оказали всю нужную помощь, после чего выписали.

После проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее в октябре стало известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. По последним данным, 35 из 65 пострадавших скончались. Об этом написало РИА «Новости».