Общество 27 декабря 2022, 22:15 Девочка из Запорожской области рассказала Путину о поездке в Великий Устюг Родители девочки из Запорожья поблагодарили Путина за поездку дочери в Великий Устюг Danil Aksenov / Unsplash

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Восьмилетняя девочка из Запорожской области побывала в Великом Устюге и встретилась с Дедом Морозом. Видео опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Исполниться ее мечте помог президент Владимир Путин.

Юная жительница нового региона России мечтала побывать в Крыму и съездить в резиденцию Деда Мороза. Президент Владимир Путин осуществил мечту девочки в рамках акции «Елка желаний».

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Школьница встретилась посетила вотчину главного новогоднего волшебника, попила с ним чай и рассказала ему стихотворение.

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«В спальне семь подушек, [понравились] все комнаты, чаепитие очень сильно понравилось. Стишок рассказывала», — поделилась в разговоре с Путиным по телефону девочка.

Родители школьницы поздравили главу государства с наступающим Новым годом и поблагодарили за осуществление мечты дочери.

Владимир Путин после переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном позвонил девочке. Он поинтересовался, чем ее угощали в Великом Устюге, а также попросил прислать ему огурчиков, которые они с родителями выращивают у себя в Запорожской области.