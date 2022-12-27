Власть 27 декабря 2022, 14:50 «Огурчиков пришлешь?» Путин поговорил с девочкой из Запорожской области, чье желание исполнил на Новый год Президент Путин позвонил девочке из Запорожской области, чье желание сбылось на Новый год

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Российский президент Владимир Путин позвонил по телефону Александре Титаренко из Запорожской области, открытку этой девочки он прочитал на «Елке желаний». Глава государства поинтересовался, понравился ли ей полученный подарок и попросил прислать ему огурчиков, которые она выращивает с родителями. Об этом сообщило РИА «Новости».

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Восьмилетняя школьница в своей записке для «Елки желаний» заявила, что хотела бы побывать в Крыму и посетить там Дом Деда Мороза. Путин спросил у девочки, чем ее там угощали.

Путин пообщался с ребенком после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые прошли в Русском музее в Санкт-Петербурге в рамках неформального саммита лидеров стран СНГ.

Российский лидер посетил на прошлой неделе выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, именно там организовали «Елку желаний». Глава государства выбрал открытки с желаниями трех детей: Александры Титаренко, Давида Шмелева из Ставропольского края и девочки Агаты из Курганской области.

Благотворительная акция «Елка желаний» исполняет мечты нуждающихся детей, мероприятие проходит до 28 февраля.