27 декабря 2022, 14:50
«Огурчиков пришлешь?» Путин поговорил с девочкой из Запорожской области, чье желание исполнил на Новый год
Президент Путин позвонил девочке из Запорожской области, чье желание сбылось на Новый год
Российский президент Владимир Путин позвонил по телефону Александре Титаренко из Запорожской области, открытку этой девочки он прочитал на «Елке желаний». Глава государства поинтересовался, понравился ли ей полученный подарок и попросил прислать ему огурчиков, которые она выращивает с родителями. Об этом сообщило РИА «Новости».
Реклама
Восьмилетняя школьница в своей записке для «Елки желаний» заявила, что хотела бы побывать в Крыму и посетить там Дом Деда Мороза. Путин спросил у девочки, чем ее там угощали.
Путин пообщался с ребенком после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые прошли в Русском музее в Санкт-Петербурге в рамках неформального саммита лидеров стран СНГ.
Российский лидер посетил на прошлой неделе выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, именно там организовали «Елку желаний». Глава государства выбрал открытки с желаниями трех детей: Александры Титаренко, Давида Шмелева из Ставропольского края и девочки Агаты из Курганской области.
Благотворительная акция «Елка желаний» исполняет мечты нуждающихся детей, мероприятие проходит до 28 февраля.
Дети
Владимир Путин
Новый год
Реклама
Реклама