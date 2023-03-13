Эксклюзив 13 марта 2023, 19:16 «Девочка была вся мокрая». Пострадавшей из-за пьяной матери в Петербурге школьнице помогли соседи Выгнавшая из дома 16-летнюю дочь жительница Петербурга находилась в запое РИА «Новости»

Читать 360tv в

Школьницу в Санкт-Петербурге выгнала из дома ушедшая в запой мать. Девочке пришлось обратиться за помощью к чужим людям. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, несовершеннолетняя рассказала соседке, что поссорилась с матерью, которая была пьяна. Девочка не могла попасть домой из-за того, что женщина закрылась в квартире.

Реклама

«Попросила зарядить севший телефон. Она рассказала, что мама выгнала ее из дома и не пускает обратно», — поделился собеседник издания.

Реклама

Выяснилось, что после ссоры с дочерью жительница Санкт-Петербурга отключила звонок и выбросила ее личные вещи из окна.

«Ребенок был весь мокрый потому, что в снегу потом собирал эти вещи. Рассказала, что у нее есть брат. Во время звонка его жена сказала, что они могут приехать после того, как приедет наряд полиции. Ведь просто так они не могут забрать ребенка», — отметил источник.

После этого неравнодушные соседи вызвали полицейских. Правоохранители приехали и забрали девочку. В настоящее время она находится в больнице.

Отец школьницы является лежачим больным после перенесенного инсульта. Мужчина не принимал участия в воспитании дочери. Прокуратура Красносельского района назначила проверку по сообщению о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей местной жительницей.